Coronavirus, Walter Ricciardi: “E’ troppo presto per la fase 2, i tamponi verranno fatti anche ai sintomatici lievi” (Di domenica 19 aprile 2020) “È assolutamente troppo presto per iniziare la fase due dell’emergenza Coronavirus, i numeri, soprattutto in alcune Regioni, sono ancora pieni di una fase uno che deve ancora finire. È assolutamente importante non affrettare e continuare”. Lo ha detto a Sky TG24 il membro del comitato esecutivo dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e consulente del ministro della Salute Walter Ricciardi. “Il piano del ministro Speranza, articolato su cinque punti e che sta preparando la fase due – ha fatto sapere – è quello da attuare ed è basato su distanziamento sociale, rafforzamento del servizio sanitario nazionale sia nella parte territoriale che nella parte ospedaliera e poi sulla diagnostica estesa ma mirata e sul tracciamento. Questa è la fase preparatoria, però non c’è dubbio ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - Walter Ricciardi : “una seconda ondata in autunno è certa”

