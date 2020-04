Coronavirus Veneto: la situazione aggiornata al 19/04 (Di domenica 19 aprile 2020) Coronavirus Veneto: la situazione aggiornata al 19/04 In Veneto, Luca Zaia si dice pronto a riaprire e ad anticipare il governo. Il presidente della Regione crede che il peggio sia passato e che sia il momento di ripartire. I dati degli ultimi giorni confermano una stabilizzazione della curva, con 318 nuovi casi ma una riduzione netta di positivi di 174. Ai 318 casi diagnosticati, infatti, vanno sottratti guariti e decessi dell’ultimo giorno. Il totale di positivi rimane al di sopra delle 10.000 unità. Di questi, 190 sono in terapia intensiva e 1.477 sono ospedalizzati in sub-intensiva con sintomi che non permettono il semplice isolamento domiciliare. Nel complesso, il Veneto rileva oltre 1.000 morti legati all’epidemia da covid-19. Spicca il numero di tamponi effettuati (più di 247.000), che si avvicina a quello di test eseguiti dalla Regione Lombardia (la ... Leggi su termometropolitico BOLLETTINO VENETO - DIRETTA CONFERENZA STAMPA 19 APRILE/ Video Zaia - dati coronavirus

