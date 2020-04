Coronavirus | ultime notizie – Diminuiscono i contagi e i decessi in Italia In Lombardia

Leggi su open.online

Fontana: «Il commissariamento della? Un attacco a noi» ANSA / Marco Ottico Il Presidente della RegioneAttilio FontanaFontana è tornato a commentare gli attacchi allain merito alla gestione dell'emergenza sanitaria da. In merito all'attacco di Vito Crimi, capo politico del Movimento 5 Stelle, che ha ipotizzato il commissariamento della Regione a trazione leghista dopo lo scandalo delle morti e deinelle Rsa, Fontana ha dichiarato: «Avrei pensato che ci sarebbe stato un ...