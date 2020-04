Coronavirus, ultime notizie – Diminuiscono i contagi e i decessi in Italia. In Lombardia aumentano i ricoveri (+300). Montano le polemiche per un tweet anti-Trump Di Ricciardi (Oms) (Di lunedì 20 aprile 2020) In evidenza: Coronavirus nel mondo: le notizie in tempo realeCoronavirus (Covid-19): la normativaMinistero della salute: Covid-19 in ItaliaCovid-19 IPC: documenti internazionali di riferimentoCome difenderti dalle bufale e i falsi miti sul Covid-19Il modulo per l’autodichiarazione (versione aggiornata del 26/3/2020)Compleanno a casa Bonucci: la foto ricordo è piena di commenti negativi Martina Maccari, moglie del calciatore della Juventus Leonardo Bonucci, ha pubblicato su Instagram una foto mentre tutta la famiglia festeggia il compleanno di suo padre, Nino. Non è passato molto dalla pubblicazione dello scatto che molti utenti hanno cominciato a criticare la scelta di festeggiare insieme durante l’epidemia: «Beati voi ricchi che vi potete anche incontrare», «Ma voi abitate tutti assieme oppure ve ne siete fregati dei divieti di ... Leggi su open.online Coronavirus in Italia e nel mondo - le ultime notizie in diretta

Coronavirus in Italia e nel mondo - le ultime notizie in diretta

Coronavirus - le ultime notizie dall'Italia e dal mondo (Di lunedì 20 aprile 2020) In evidenza:nel mondo: lein tempo reale(Covid-19): la normativaMinistero della salute: Covid-19 inCovid-19 IPC: documenti internazionali di riferimentoCome difenderti dalle bufale e i falsi miti sul Covid-19Il modulo per l’autodichiarazione (versione aggiornata del 26/3/2020)Compleanno a casa Bonucci: la foto ricordo è piena di commenti negativi Martina Maccari, moglie del calciatore della Juventus Leonardo Bonucci, ha pubblicato su Instagram una foto mentre tutta la famiglia festeggia il compleanno di suo padre, Nino. Non è passato molto dalla pubblicazione dello scatto che molti utenti hanno cominciato a criticare la scelta di festeggiare insieme durante l’epidemia: «Beati voi ricchi che vi potete anche incontrare», «Ma voi abitate tutti assieme oppure ve ne siete fregati dei divieti di ...

fanpage : La Regione Lombardia potrebbe essere commissariata #coronarvirusitalia #19aprile - SkyTG24 : I parenti dei pazienti chiedono ai pm di #Milano il commissariamento del Pio Albergo #Trivulzio dato che la situazi… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Lombardia: altri 163 morti nelle ultime 24 ore - zazoomnews : Coronavirus la situazione in Italia: grafici e mappe - #Coronavirus #situazione #Italia: - zazoomnews : Lutto per Cristiano Malgioglio l’annuncio commosso: «È morto per coronavirus. Manchi…» - #Lutto #Cristiano… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ultime Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo Corriere della Sera Coronavirus, Conte insiste su eurobond: messaggio alla Germania

Conte ha spiegato al giornale tedesco che il Meccanismo europeo di stabilità (Mes) gode di cattiva fama in Italia: “Non abbiamo dimenticato che ai greci, nell’ultima crisi finanziaria, sono stati ...

Il virus divide l’Italia. “Regionalizzazione delle aperture”

Sulla stessa linea il Veneto. Era stato proprio il capo della task force anti-coronavirus nominato da Zaia, Andrea Crisanti, autore della strategia efficace dei tamponi diffusi, a prospettare una ...

Conte ha spiegato al giornale tedesco che il Meccanismo europeo di stabilità (Mes) gode di cattiva fama in Italia: “Non abbiamo dimenticato che ai greci, nell’ultima crisi finanziaria, sono stati ...Sulla stessa linea il Veneto. Era stato proprio il capo della task force anti-coronavirus nominato da Zaia, Andrea Crisanti, autore della strategia efficace dei tamponi diffusi, a prospettare una ...