Coronavirus, sindaco di Collegno apre i cortili delle scuole a bambini disabili e autistici: “Con prenotazione garantita la sicurezza” (Di domenica 19 aprile 2020) “Per noi è stato un ritorno alla normalità e alla vita”. Denis è un ragazzo disabile che vive a Collegno, in provincia di Torino. Ieri, per la prima volta da quasi due mesi è uscito di casa insieme al padre e alla sorella per trascorrere un’ora nel parco di una delle scuole delle città. Un’iniziativa promossa dal sindaco Francesco Casciano che insieme all’assessore alle politiche educative Clara Bertolo ha pensato di aprire il cortile delle scuole della città alle famiglie con bambini disabili o autistici: “L’idea è quella di rendere le scuole dei luoghi a disposizione dell’intera comunità anche in questo periodo di chiusura”. Le famiglie possono prenotarsi tramite il Comune che poi gestisce le fasce orarie in modo tale che siano garantite le condizioni di sicurezza. “I ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - muore sindaco nel nolano - cittadini in strada per l’ultimo saluto

