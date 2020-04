Coronavirus, sindaco Barnini: ” Empoli città pilota per ripresa delle scuole” (Di domenica 19 aprile 2020) Il sindaco e responsabile welfare della segreteria nazionale del Pd, Brenda Barnini, ha proposto di candidare Empoli come “città pilota” per la ripresa delle attività didattiche nelle scuole. Domani il sindaco di Empoli, comune della città metropolitana di Firenze, Brenda Barnini presenterà con una comunicazione ufficiale al presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte e … L'articolo Coronavirus, sindaco Barnini: ” Empoli città pilota per ripresa delle scuole” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek Coronavirus - folla al funerale del sindaco : il comune di Saviano dichiarato zona rossa

Coronavirus : sindaco Lampedusa - 'navi di accoglienza altrove ma non qui dove servono'

Coronavirus : sindaco Lampedusa - ‘navi di accoglienza altrove ma non qui dove servono’ (Di domenica 19 aprile 2020) Ile responsabile welfare della segreteria nazionale del Pd, Brenda, ha proposto di candidarecome “città” per laattività didattiche nelle scuole. Domani ildi, comune della città metropolitana di Firenze, Brendapresenterà con una comunicazione ufficiale al presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte e … L'articolo: ”cittàperscuole” proviene da www.meteoweek.com.

Agenzia_Ansa : Rischio focolaio #coronavirus: quarantena per il Comune campano nel quale una folla ha partecipato ai funerali del… - repubblica : Coronavirus, il sindaco di Bergamo posta la foto della chiesa del cimitero: 'Finalmente non ci sono più bare' - redazioneiene : Niente controlli e divieti nel Napoletano mentre passa la bara del sindaco: almeno in 200 in strada #Covid_19 - franch78sabetta : RT @Agenzia_Ansa: Rischio focolaio #coronavirus: quarantena per il Comune campano nel quale una folla ha partecipato ai funerali del sindac… - ALESSANDRATERL1 : RT @Agenzia_Ansa: Rischio focolaio #coronavirus: quarantena per il Comune campano nel quale una folla ha partecipato ai funerali del sindac… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus sindaco Coronavirus, sindaco Cisliano: “Arrivati primi risultati dei test sierologici Il Fatto Quotidiano Coronavirus Sora, nuovo caso da cluster familiari: ragazza positiva

Nuovo caso di positività al Covid-19. Ragazza inserita in un cluster familiare. "Sora arriva a 39 cittadini positivi dall'inizio dell'emegenza." A dare la notizia è stato il sindaco Roberto De Donatis ...

Cori (Latina). Rifacimento del manto stradale della SP Le Pastine. Chiusura al traffico dal 20 al 24 Aprile

“Questi interventi erano già previsti da qualche tempo, nell’ambito delle risorse messe a disposizione dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – spiegano il Sindaco Mauro De ... Nonostante ...

Nuovo caso di positività al Covid-19. Ragazza inserita in un cluster familiare. "Sora arriva a 39 cittadini positivi dall'inizio dell'emegenza." A dare la notizia è stato il sindaco Roberto De Donatis ...“Questi interventi erano già previsti da qualche tempo, nell’ambito delle risorse messe a disposizione dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – spiegano il Sindaco Mauro De ... Nonostante ...