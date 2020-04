Coronavirus Sicilia, ultime notizie: i dati aggiornati al 18 Aprile (Di domenica 19 aprile 2020) Coronavirus Sicilia, ultime notizie: i dati aggiornati al 18 Aprile L’ultimo bollettino emanato dalla Protezione Civile contiene i dati sull’andamento della pandemia in tutto il territorio nazionale. Tra gli aggiornamenti previsti dal più recente comunicato vi sono anche le informazioni riguardanti il contagio da Coronavirus in Sicilia, cresciuto dell’1,8% nelle ultime ventiquattro ore. Nell’isola infatti sono stati registrati 47 casi in più rispetto a ieri (quando il numero aveva toccato le 46 unità) ed i casi totali di contagio dall’inizio dell’emergenza sono 2.672. Ha raggiunto le 305 unità il numero delle persone guarite, mentre 196 sono i decessi complessivi; quanto al numero di tamponi effettuati, esso è di 47.715. Coronavirus Sicilia, la situazione nei dettagli Il contagio è così ripartito ... Leggi su termometropolitico Coronavirus – Artigiani - piccoli imprenditori - badanti e anche chi lavorava in nero : viaggio tra i nuovi poveri di Sicilia. “Alcuni hanno fame per la prima volta. Molti si vergognano a chiedere aiuto”

Coronavirus - anche la Sicilia entra in “fase 2” sul modello Calabria : da Domenica 19 Aprile OK a passeggiate - lidi balneari e cura degli orti

