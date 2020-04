Coronavirus: Sicilia, arrivate altre 56 tonnellate dpi acquistati dalla Regione (Di domenica 19 aprile 2020) Palermo, 19 apr. (Adnkronos) – Mascherine chirurgiche, guanti in lattice, schermi protettivi, calzari. E ancora tute di protezione, camici, copriscarpe, cuffie e mascherine Ffp2. è atterrato, qualche ora fa, all’aeroporto di Palermo, un nuovo volo cargo proveniente dalla Cina, con a bordo cinquantasei tonnellate di materiale sanitario acquistate dalla Regione Siciliana, grazie alla collaborazione con l’Upmc di Pittsburgh, insieme a cui gestisce l’Ismett nel capoluogo.Ad attendere il volo – un Boeing 777 della Qatar airways cargo, proveniente dal Paese asiatico, dopo uno scalo a Doha – l’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza, che ha assistito anche al carico di tutta la merce su quattro tir, diretti al magazzino della Protezione civile regionale, dove, già da domani, i dispositivi verranno smistati nelle nove province ... Leggi su calcioweb.eu Coronavirus - mappa regione per regione : nuovi casi in calo - Emilia in controtendenza. Bene Lazio e Sicilia

Coronavirus : Sicilia - Catania la provincia più colpita con 633 contagiati

