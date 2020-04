Coronavirus, scoperto focolaio a Madeira: a 20 Km c’è la casa di Cristiano Ronaldo (Di domenica 19 aprile 2020) Madeira, l’isola in cui è nato e dove si trova attualmente Cristiano Ronaldo potrebbe non essere più uno dei posti sicuri del Portogallo per evitare i rischi di contagio da Covid-19. Infatti, come riportano alcuni ‘media’ portoghesi è stato scoperto un focolaio dell’infezione con una decina di casi a Camera do Lobos, una cittadina a ovest della capitale Funchal, dove c’e’ la villa in cui si trovano CR7e i suoi familiari. Le autorità locali hanno immediatamente disposto il cordone sanitario intorno a Camera dos Lobos, isolando i 18mila abitanti in attesa di capire l’entità del contagio e contenere la dimensione del focolaio. La villa di Cristiano Ronaldo è a una ventina di chilometri dalla zona rossa. Nei prossimi giorni il plurivincitore del Pallone d’oro dovrebbe tornare a Torino in vista ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - il cardiologo in trincea : “finalmente abbiamo scoperto la verità - sbagliavamo tutto seguendo la Cina. Non serve la terapia intensiva - si cura prima”

Medico Affetto da Coronavirus Esce di Casa per Portare il Cane - Ma Cade in un Fosso e Viene Scoperto

Questa scienziata aveva scoperto focolai di coronavirus simili alla SARS un anno fa : “Zittita dal capo” (Di domenica 19 aprile 2020), l’isola in cui è nato e dove si trova attualmentepotrebbe non essere più uno dei posti sicuri del Portogallo per evitare i rischi di contagio da Covid-19. Infatti, come riportano alcuni ‘media’ portoghesi è statoundell’infezione con una decina di casi a Camera do Lobos, una cittadina a ovest della capitale Funchal, dove c’e’ la villa in cui si trovano CR7e i suoi familiari. Le autorità locali hanno immediatamente disposto il cordone sanitario intorno a Camera dos Lobos, isolando i 18mila abitanti in attesa di capire l’entità del contagio e contenere la dimensione del. La villa diè a una ventina di chilometri dalla zona rossa. Nei prossimi giorni il plurivincitore del Pallone d’oro dovrebbe tornare a Torino in vista ...

camilla1361888 : RT @godzyperplesso: Ho scaricato a mia madre un'app per identificare i cinguettii degli uccellini. Stamattina, tutta fiera, mi fa 'alle 5 m… - godzyperplesso : Ho scaricato a mia madre un'app per identificare i cinguettii degli uccellini. Stamattina, tutta fiera, mi fa 'alle… - EnfantPrestige : RT @SABRINAROMAESCO: Sesso protetto molto molto ma solo per quanto riguarda il coronavirus per il resto è sesso molto molto scoperto?????? htt… - IlTempoLibero1 : Dopo aver fatto alcuni controlli in ospedale, il presidente del Brescia Massimo Cellino ha scoperto di aver contrat… - peppecaridi : #Coronavirus, il cardiologo in trincea: 'finalmente abbiamo scoperto la verità, sbagliavamo tutto seguendo la Cina.… -