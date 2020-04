Coronavirus, Saviano in quarantena dopo il funerale di massa (Di domenica 19 aprile 2020) Messa in quarantena per il comune di Saviano (Napoli), dove ieri mattina si è svolto un corteo funebre in onore del sindaco Carmine Sommese, affetto da Coronavirus e morto due giorni fa, al quale hanno partecipato circa 200 persone. La decisione è stata presa durante una riunione notturna della task force della Regione Campania, che ha valutato la situazione di Saviano decidendo per la creazione di una nuova “zona rossa”, la prima in provincia di Napoli. “La messa in quarantena per il comune di Saviano – dichiara il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca – è stata una decisione inevitabile per impedire il sorgere di un focolaio di contagio a tutela della salute dei cittadini di Saviano, di quella dei comuni vicini, e di un intero territorio densamente abitato. E’ stato anche un atto di rispetto per la figura di un ... Leggi su ildenaro Coronavirus - folla al funerale del sindaco-medico : De Luca mette in quarantena il Comune di Saviano – Video

