Coronavirus, Salvini contro Ricciardi che retwitta video di Trump “pungiball”: “Il governo lo cacci” (Di domenica 19 aprile 2020) “Non ne ha azzeccata una sul virus e adesso insulta pure Trump! Che il governo lo cacci e chieda scusa agli Stati Uniti, che peraltro stanno mandando aiuti per decine di milioni di euro”. Il riferimento su twitter di Matteo Salvini è a Walter Ricciardi, rappresentante italiano nel Comitato esecutivo dell’Oms e consulente del ministro della Salute per l’emergenza Coronavirus, che ha condiviso un post di Michael Moore. Il regista di Bowling for Columbine aveva infatti postato un video in cui vari pungiball dalle sembianze di Donald Trump vengono presi a pugni. “3 novembre, intorno alle 8. La festa è a casa mia, siete tutti benvenuti”, scrive Moore, riferendosi al giorno in cui sarà eletto il prossimo presidente Usa. Ricciardi retwitta il video, poi rimosso, accompagnato dalla parola “beloved” (amato). Non ne ha ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - Salvini : bonus da 600 euro e invalidità non incompatibili. Il caso di un malato a Massa

