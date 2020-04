Coronavirus, runner pestato a sangue a Padova: “clima da caccia alle streghe” (Di domenica 19 aprile 2020) La caccia alle streghe è iniziata da tempo. La rabbia sociale monta nell’Italia del lockdown più rigido al mondo, e la popolazione costretta a vivere da 40 giorni reclusa agli arresti domiciliari mostra sempre più evidenti segnali di insofferenza e frustrazione. Dopo l’aggressione subita nei giorni scorsi da una mamma che portava il bimbo autistico a passeggio sul lungomare di Cannitello (Reggio Calabria), venerdì sera è stato pestato a sangue un runner di Sant’Agostino di Albignasego (Padova), che stava semplicemente correndo con il suo cagnolino nelle vicinanze della propria abitazione, come consentito da tutti i decreti nazionali e locali. L’uomo, 50 anni, è stato aggredito brutalmente da due vicini di casa che gli hanno rotto il naso, l’orbita dell’occhio destro e provocato numerosi ematomi al tronco ... Leggi su meteoweb.eu La psicosi da Coronavirus e la caccia all’untore : runner picchiato a sangue perché senza mascherina

Un 50enne di Padova è stato aggredito mentre faceva jogging con il cane perché non indossava la mascherina, obbligatoria per le misure coronavirus.

