Agenzia_Ansa : #Coronavirus #Ricciardi: 'Certa seconda ondata epidemica' 'Non accelerare le riaperture o rischiamo di averla prima… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Ricciardi (Oms): 'Certa una seconda ondata epidemica in autunno' #coronavirusitalia… - repubblica : Coronavirus, Ricciardi: 'Certa seconda ondata epidemica, non acceleriamo le riaperture' [aggiornamento delle 21:07] - gio551 : RT @ilmessaggeroit: Coronavirus, Ricciardi (Oms): «Troppo presto per la Fase 2, alcune regioni ancora in Fase 1» - SPalermo91 : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Ricciardi: 'Troppo presto per la fase 2' #coronavirusitalia -

Coronavirus Ricciardi Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Coronavirus Ricciardi