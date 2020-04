Coronavirus, Ricciardi (Oms) condivide un video in cui il fantoccio di Trump viene preso a pugni: è polemica | VIDEO (Di domenica 19 aprile 2020) Coronavirus: Ricciardi (Oms) pubblica un video in cui Trump viene preso a pugni È polemica per un post in cui Walter Ricciardi, rappresentate italiano nel comitato esecutivo dell’Oms e consulente del ministero della Sanità per l’emergenza Coronavirus, ha condiviso un video nel quale il fantoccio di Donald Trump viene preso a pugni da alcune persone. Ricciardi ha postato il filmato, condiviso originariamente dal regista statunitense Michael Moore, scrivendo la seguente didascalia: “Beloved”, la cui traduzione letterale sta per “amato”. In molti hanno pensato che la decisione di condividere il filmato sul proprio profilo Twitter, rappresentasse da parte di Ricciardi una sorta di risposta provocatoria al presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che nei giorni scorsi ha attaccato più volte l’Organizzazione Mondiale della ... Leggi su tpi Coronavirus - ultime notizie – Diminuiscono i decessi in Italia. In Lombardia lieve aumento dei contagi. L’ipotesi Fase 2 con l’Italia divisa in tre aree. Ricciardi : «La seconda ondata è certa - presto per riaprire»

