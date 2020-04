Coronavirus, Ricciardi dell’Oms: “Fase 2 ancora prematura” (Di domenica 19 aprile 2020) Walter Ricciardi, componente dell’Oms e consulente del governo nella gestione dell’emergenza Coronavirus, avverte: “Troppo presto per riaprire l’Italia” Ormai da diversi giorni molte Regioni italiane fanno pressione sul Governo per la riapertura, anche se ancora ci sono molti dubbi su come organizzare la cosiddetta “fase 2“. In alcune zone dell’Italia il Coronavirus è ancora ben … L'articolo Coronavirus, Ricciardi dell’Oms: “Fase 2 ancora prematura” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24 LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA. Walter Ricciardi : “Nella Fase 2 tamponi anche a chi ha sintomi lievi”

“Nella fase 2 dovrebbero essere fatti i tamponi anche a chi ha sintomi lievi, in modo da isolarli se positivi”. E’ la proposta resa nota oggi da Walter Ricciardi, membro del comitato esecutivo ...

