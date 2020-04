Coronavirus, Rezza: per ogni caso di Covid 19 segnalato “ce ne sono da 5 a 10 non segnalati” (Di domenica 19 aprile 2020) I contagi che si registrano in Italia per il Coronavirus – ieri 3.491 in più – “sono una coda drammatica dell’epidemia, concentrata specialmente nelle Rsa e nelle Ra“, le residenze assistenziali per anziani: lo ha affermato Gianni Rezza dell’Istituto Superiore di Sanità. In generale, comunque, “per ogni caso di Covid 19 segnalato ce ne sono da 5 a 10 non segnalati“, precisa l’infettivologo, secondo il quale per trovare anche gli asintomatici soprattutto “servono reagenti e squadre sul territorio“.L'articolo Coronavirus, Rezza: per ogni caso di Covid 19 segnalato “ce ne sono da 5 a 10 non segnalati” Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - Rossi attacca le prefetture : «Riaprono molte aziende senza sicurezza»

Coronavirus - sindaco di Collegno apre i cortili delle scuole a bambini disabili e autistici : “Con prenotazione garantita la sicurezza”

Conte frena sulla Fase 2 : dovremo imparare a convivere con il Coronavirus in sicurezza (Di domenica 19 aprile 2020) I contagi che si registrano in Italia per il– ieri 3.491 in più – “una coda drammatica dell’epidemia, concentrata specialmente nelle Rsa e nelle Ra“, le residenze assistenziali per anziani: lo ha affermato Giannidell’Istituto Superiore di Sanità. In generale, comunque, “perdi19ce neda 5 a 10 non segnalati“, precisa l’infettivologo, secondo il quale per trovare anche gli asintomatici soprattutto “servono reagenti e squadre sul territorio“.L'articolo: perdi19“ce neda 5 a 10 non segnalati” Meteo Web.

Agenzia_Ansa : #Coronavirus Rezza (Cts): 'Non darei ok a ripresa del campionato di calcio' Il parere del direttore del dipartiment… - Agenzia_Ansa : Coronavirus: Rezza (Iss): 'Siamo ancora in fase 1' #ANSA - lorepregliasco : Il prof. Rezza dice che oggi vediamo i contagi di 15-20 giorni fa. Capisco per i decessi, ma per i nuovi casi non è… - Nephi77 : 1000 volte meglio il #covid19 che personaggi dello spessore di #Conte #Casalino #DiMaio #Burioni #Ricciardi #Rezza… - giuliabottini : Coronavirus, il premio Nobel Montagnier: 'Covid-19 uscito da un laboratorio di Wuhan' -