Coronavirus, ragazzo multato dalle autorità: “Hai i capelli troppo curati!” (Di domenica 19 aprile 2020) Occhio, che andare dal barbiere è ancora reato. Oggi parliamo di un ragazzo che aveva i capelli “troppo in ordine” per il periodo ed è stato multato. Ma partiamo con ordine, perché se è vero che l’emergenza Coronavirus costringe tutti a casa e le saracinesche delle attività di beni non di prima necessità abbassate, quando inizierà la fase 2 seguita poi dalla fase 3, per le strade delle città troveremo cittadini alle prese con un lunghe chiome da sfoltire alla prima occasione utile. Questo, però, non avrebbe riguardato un ragazzo di Rovellasca, paese in provincia di Como, se non fosse stato beccato dalla polizia locale insieme al suo barbiere di fiducia. Mentre si aggirava nelle vie del centro storico del comune, la pattuglia in servizio della polizia locale ha notato il ragazzo girare per strada mentre ... Leggi su caffeinamagazine Coronavirus - una bella notizia nel giorno di Pasqua : guarito il ragazzo di Guardia

