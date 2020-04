Coronavirus, Prodi: “Mes occasione per rimettere la salute al centro” (Di domenica 19 aprile 2020) L’ex premier Romano Prodi è intervenuto sul Messaggero e ha parlato del Mes, il prestito di 37 miliardi di euro che potrebbe essere l’occasione per rimettere la salute al centro delle nostre priorità. L’ex presidente del Consiglio dei Ministri ed ex presidente della Commissione Europea, Romano Prodi, è intervenuto sul Messaggero e ha spiegato come … L'articolo Coronavirus, Prodi: “Mes occasione per rimettere la salute al centro” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek **Coronavirus : Lezzi - ‘da Prodi sempre olio di ricino per italiani’**

**Coronavirus : Prodi - ‘d’accordo con Tremonti su proposta prestito ricostruzione’**

**Coronavirus : Prodi - ‘Van der Leyen troppo cauta - Lagarde bene dopo scivolone’** (Di domenica 19 aprile 2020) L’ex premier Romanoè intervenuto sul Messaggero e ha parlato del Mes, il prestito di 37 miliardi di euro che potrebbe essere l’perlaal centro delle nostre priorità. L’ex presidente del Consiglio dei Ministri ed ex presidente della Commissione Europea, Romano, è intervenuto sul Messaggero e ha spiegato come … L'articolo: “Mesperlaal centro” proviene da www.meteoweek.com.

repubblica : Prodi: 'Il 'no' al Mes senza condizionamenti è incomprensibile. Vale 410 miliardi di aiuti' - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Prodi: 'Io sarei per usare il Mes' #coronavirusitalia - Rinaldi_euro : Coronavirus: Prodi, io sarei per usare il Mes - - tatiana_orsa : RT @a_meluzzi: Coronavirus, la ricetta del professore Franco Prodi: 'Soltanto controllando l'aria si può isolare l'infezione' – Libero Quot… - Tana_rotte : RT @a_meluzzi: Coronavirus, la ricetta del professore Franco Prodi: 'Soltanto controllando l'aria si può isolare l'infezione' – Libero Quot… -