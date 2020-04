Coronavirus, presidente Lille: «Il nostro mercato non sarà influenzato» (Di domenica 19 aprile 2020) Il presidente del Lille Lopez ha previsto gli effetti dell’emergenza Coronavirus sul calciomercato estivo Il presidente del Lille Gerard Lopez ha parlato ai microfoni dell’agenzia AFP delle conseguenze che l’emergenza Coronavirus potrebbe avere sul calciomercato: «Credo che un eventuale abbassamento dei prezzi non penalizzerà troppo il club perché abbiamo diversi giovani con potenziale che sono molto richiesti». «Il mercato che soffrirà di più sarà quello relativi ai giocatori di 26-28 anni che sono molto bravi, ma che non sono dei fuoriclasse. Chi dovrà comprare giocatori di questa fascia potrà scegliere tra 30-40 profili e troverà prezzi vantaggiosi. Credo che noi potremmo cavarcela con 3-4 cessioni, non dieci, e questo non influenzerà il nostro mercato». Leggi su ... Leggi su calcionews24 LIVE Coronavirus - notizie in DIRETTA. Esame di Maturità con membri della commissione tutti interni tranne il presidente

Cellino "Ho il coronavirus"/ Presidente del Brescia positivo : "Ora stop al calcio"

Coronavirus - il presidente dell’Iss Brusaferro : «Ecco come l’Italia potrà riaprire poco alla volta» (Di domenica 19 aprile 2020) IldelLopez ha previsto gli effetti dell’emergenzasul calcioestivo IldelGerard Lopez ha parlato ai microfoni dell’agenzia AFP delle conseguenze che l’emergenzapotrebbe avere sul calcio: «Credo che un eventuale abbassamento dei prezzi non penalizzerà troppo il club perché abbiamo diversi giovani con potenziale che sono molto richiesti». «Ilche soffrirà di più sarà quello relativi ai giocatori di 26-28 anni che sono molto bravi, ma che non sono dei fuoriclasse. Chi dovrà comprare giocatori di questa fascia potrà scegliere tra 30-40 profili e troverà prezzi vantaggiosi. Credo che noi potremmo cavarcela con 3-4 cessioni, non dieci, e questo non influenzerà il». Leggi su ...

VincenzoDeLuca : ??#CORONAVIRUS: messo in quarantena il Comune di Saviano. Una decisione inevitabile, un atto di rispetto per la fig… - RegioneER : #impresER #Coronavirus graduale ripartenza in alcune filiere produttive: con il Patto per il lavoro la proposta del… - Agenzia_Ansa : Mes, Bonomi: 'Se ci sono i soldi Ue vanno presi'. Il presidente designato di Confindustria: 'In ritardo sulla fase… - rtl1025 : ?? 'Fermarsi oggi sarebbe un disastro. Se il #calcio non riparte ci sarebbe un pesante impatto negativo, sul settore… - sonotrasparente : RT @Agenzia_Ansa: Mes, Bonomi: 'Se ci sono i soldi Ue vanno presi'. Il presidente designato di Confindustria: 'In ritardo sulla fase 2, la… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus presidente Coronavirus, presidente Irbm: «Per produrre vaccini a sufficienza ci vorranno anni» Corriere della Sera Al contrattacco sul Mes

Nel pomeriggio il premier ha sentito anche la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, per discutere delle ripercussioni economiche e sociali del Coronavirus.

Coronavirus: Bonomi, 'non c'è antagonismo salute contro lavoro'

Così Carlo Bonomi, presidente di Assolombarda e presidente designato di Confindustria, ospite della trasmissione 'Che tempo che fa'. "Noi faremo tutti ciò che responsabilmente ci verrà chiesto", ...

Nel pomeriggio il premier ha sentito anche la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, per discutere delle ripercussioni economiche e sociali del Coronavirus.Così Carlo Bonomi, presidente di Assolombarda e presidente designato di Confindustria, ospite della trasmissione 'Che tempo che fa'. "Noi faremo tutti ciò che responsabilmente ci verrà chiesto", ...