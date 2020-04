Coronavirus | Prefettura Milano | 15 501 controlli | 423 sanzioni e 14 denunce

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 19 aprile 2020), 19 apr. (Adnkronos) - Sono 12.423 le persone controllate dalle forze dell'ordine ieri, sabato 18 aprile, per verificare il rispetto delle misure urgenti per il contenimento della diffusione del virus Covid-19. Lo rende noto ladi. In particolare risultano sanzionate 423 persone ex articolo 4, una è stata denunciata per violazione dell'ex articolo 260 e una per falsa dichiarazione a pubblico ufficiale. Sul fronte degli esercizi commerciali ne sono stati controllati 3.078, 12 i titolari denunciati.