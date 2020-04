Coronavirus | Pettarin Fi | ' lasciare a Enti locali risorse Patto fiscale'

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 19 aprile 2020) Roma, 19 apr. (Adnkronos) - "La crisi economica provocata dal virus va affrontata con tutte le forze possibili, e prima di tutto va fronteggiata nei territori, comuni, province e regioni. Per questo motivo da parte mia vi è il pieno sostegno agli appelli lanciati dalla Provincia autonoma di Bolzano e dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, per trattenere nei rispettivi territori ledel. Si tratta, nel caso del FVG, di oltre 1200 milioni di euro destinati inizialmente a Roma per dare stabilità al bilancio nazionale. Ritengo che in questa fase fragilissima dell'economia del nostro Paese, debbano essere gli, i più vicini ai cittadini, a stabilire in che modo distribuire leper risollevare bar, negozi e Pmi". Lo afferma il deputato di Forza Italia Guido Germano