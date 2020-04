Coronavirus | parla Conte | “Ecco le direttive per ripartire il 4 maggio”

(Di domenica 19 aprile 2020) Nella serata di ieri il Premier, ha fatto una riunione insieme al capo delle task force e di alcuni esperti della fase due. Non ci sono ancora date certe sulle prossime riaperture, ma il Giuseppesta lavorando alleche serviranno ail prossimo 4 maggio. Il presidente Giuseppe, ha fatto il punto dell'intera situazione con post abbastanza lungo pubblicato sui social. E lo ha fatto con la sua solita chiarezza, informando tutti i cittadini sui prossimi passi, il lungo post è stato pubblicato anche sul suo profilo instagram e cita testuali parole: Si è da poco conclusa la riunione della Cabina di regia tra Governo, Regioni ed enti locali durante la quale, con i ministri competenti, ho voluto aggiornare la delegazione di governatori, sindaci e presidenti di provincia sullo schema di lavoro per la ’fase due’ che ...

Avvenire_Nei : #Coronavirus Parla il commissario dell’Unione all’Economia @PaoloGentiloni evitare di uscire dalla crisi con vincit… - fanpage : 'Più che un'ipotesi è una certezza' Parla Walter Ricciardi #Covid_19 - RobertoBurioni : Stasera a @chetempochefa si parla del vaccino contro il maledetto coronavirus. - Avvenire_Nei : #Coronavirus L'esperto: 'Rsa, strutture da superare. Ecco come si può fare' - Lspazio1 : Covid-19 cambia la politica italiana. Servirà un governo di unità. Parla Panarari -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus parla

Agenzia ANSA

In questi ultimi giorni aveva fatto parlare soprattutto per la ferma posizione di non ... squadre che giocano nelle zone maggiormente colpite dall’emergenza relativa al Coronavirus. Ipotesi bocciata a ...Sulla politica 'smarrita' di cui parla Bonomi, Boccia replica che "la politica sa dove andare. (Ottopagine) Coronavirus, Francesco Boccia: "Finché non ci sarà il vaccino, dovremo abituarci a una nuova ...