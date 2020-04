Coronavirus, Papa: “Esiste un virus peggiore, l’egoismo indifferente” (Di domenica 19 aprile 2020) Coronavirus, il Papa torna a parlare dei risvolti sociali del virus nell’omelia della Messa al Santo Spirito in Sassia, e afferma: “Si insinua proprio questo pericolo: dimenticare chi è rimasto indietro”. Il Papa torna a esprimersi sugli effetti sociali della pandemia da Coronavirus, torna a parlare di solidarietà e lotta alle discriminazioni. Nell’omelia della Messa … L'articolo Coronavirus, Papa: “Esiste un virus peggiore, l’egoismo indifferente” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek Coronavirus - Papa : «Nelle riaperture no al virus dell’egoismo. E’ l’indifferenza che scarta i poveri»

Coronavirus - dal Papa a piedi a Roma all’infermiera stremata : foto simbolo dell’emergenza

Coronavirus - San Raffaele Rocca di Papa - l’appello di Loredana : “Mia madre sola e abbandonata” (Di domenica 19 aprile 2020), iltorna a parlare dei risvolti sociali delnell’omelia della Messa al Santo Spirito in Sassia, e afferma: “Si insinua proprio questo pericolo: dimenticare chi è rimasto indietro”. Iltorna a esprimersi sugli effetti sociali della pandemia da, torna a parlare di solidarietà e lotta alle discriminazioni. Nell’omelia della Messa … L'articolo: “Esiste un, l’egoismo indifferente” proviene da www.meteoweek.com.

Agenzia_Ansa : #Coronavirus #Papa Francesco: 'Prego per i disabili e chi li assiste' #ANSA - vaticannews_it : #18aprile “Viviamo ancora in un tempo di sofferenza, in cui sta emergendo sempre più una grande crisi antropologica… - MediasetTgcom24 : Papa: 'Rischiamo un virus peggiore del Covid-19, l'egoismo indifferente' #coronavirus - eowyn962010 : RT @chilhavistorai3: #coronavirus: Annullata la multa ai genitori che portavano la figlia all'ospedale di #Pisa. Il papà della piccola lo a… - meta_ne_sy : RT @MediasetTgcom24: Papa: 'Rischiamo un virus peggiore del Covid-19, l'egoismo indifferente' #coronavirus -