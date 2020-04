Coronavirus, “One World: Together At Home”: decine di star per l’evento in onore degli eroi della salute (Di domenica 19 aprile 2020) decine di star hanno dato vita a un evento che ha intrattenuto i fan di tutto il mondo con il super concerto virtuale “One World: Together At Home” a sostegno degli operatori sanitari che combattono la pandemia di Coronavirus. L’Italia è stata inoltre presente con le esibizioni di Zucchero e di Andrea Bocelli, che ha partecipato al finale con Lady Gaga, promotrice dell’iniziativa. L’evento è stato seguito da milioni di persone in tutto il mondo e vi hanno partecipato anche anche Jennifer Lopez, Stevie Wonder, ed Elton John. La maratona è stato sostenuta da Global Citizen in collaborazione con l’Organizzazione Mondiale della Sanità. Lady Gaga ha espresso la sua vicinanza “a tutti quelli che sono nelle loro case, a pensare a quando finirà tutto questo“, ed ha poi cantato “Smile” di Nat ... Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 19 aprile 2020)dihanno dato vita a un evento che ha intrattenuto i fan di tutto il mondo con il super concerto virtuale “OneAt Home” a sostegnooperatori sanitari che combattono la pandemia di. L’Italia è stata inoltre presente con le esibizioni di Zucchero e di Andrea Bocelli, che ha partecipato al finale con Lady Gaga, promotrice dell’iniziativa. L’evento è stato seguito da milioni di persone in tutto il mondo e vi hanno partecipato anche anche Jennifer Lopez, Stevie Wonder, ed Elton John. La maratona è stato sostenuta da Global Citizen in collaborazione con l’Organizzazione Mondiale della Sanità. Lady Gaga ha espresso la sua vicinanza “a tutti quelli che sono nelle loro case, a pensare a quando finirà tutto questo“, ed ha poi cantato “Smile” di Nat ...

