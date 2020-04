Coronavirus | oggi 433 morti e 2 128 guariti | continuano a svuotarsi gli Ospedali | tutti i

Leggi su meteoweb.eu

(Di domenica 19 aprile 2020) I dati sull’epidemia diin Italia sono sempre più incoraggianti:è diminuito sensibilmente il numero di, sono aumentati igli. La protezione civile, infatti, ha comunicato che nelle ultime 24 ore ci sono stati 433, 2.128e 3.047 nuovi casi . Il bilancio complessivo dell’Italia è adesso di: 178.972 contagiati 23.66044.927Le persone attualmente ammalate, sono 108.254, così suddivise: 25.003 ricoverate in ospedale (23%) 2.635 ricoverate in terapia intensiva (3%) 80.589 in isolamento domiciliare (74%) Eloquente il grafico con l’andamento del dato dei nuovi contagi giornalieri in Italia dal 26 Febbraio: Ecco i dati e il grafico dei nuovi contagiati in Italia nelle ultime settimane con la differenza rispetto al giorno ...