Coronavirus, nuova ordinanza in Toscana: da domani sarà obbligatorio (Di domenica 19 aprile 2020) Coronavirus, Toscana come la Lombardia: da domani sarà ufficialmente obbligatorio. Ecco quanto convenuto dal presidente regionale Enrico Rossi in vista della fase 2. Coronavirus, da domani anche in Toscana sarà obbligatorio l’utilizzo della mascherina sanitaria. L’ordinanza, inizialmente diffusa solo per i comuni più piccoli, comprenderà invece l’intero territorio e sarà severamente vietato l’uscita da casa … L'articolo Coronavirus, nuova ordinanza in Toscana: da domani sarà obbligatorio proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24 Coronavirus - Gianni Morandi travolto dalle polemiche per la nuova mascherina : “Così non va proprio bene”. Lui replica così ai fan

Coronavirus - una nuova canzone dei fratelli Bennato : i proventi in beneficenza

Nuova ondata di casi di Coronavirus in Giappone - i medici lanciano l’allarme : “Il sistema sanitario potrebbe collassare” (Di domenica 19 aprile 2020)come la Lombardia: dasarà ufficialmente obbligatorio. Ecco quanto convenuto dal presidente regionale Enrico Rossi in vista della fase 2., daanche insarà obbligatorio l’utilizzo della mascherina sanitaria. L’, inizialmente diffusa solo per i comuni più piccoli, comprenderà invece l’intero territorio e sarà severamente vietato l’uscita da casa … L'articoloin: dasarà obbligatorio proviene da www.inews24.it.

virginiaraggi : Abbiamo aperto una nuova struttura d’accoglienza per 40 donne senza dimora, all’interno dell’Istituto San Michele a… - antoniospadaro : Appena pubblicato il n. 4 di “Abitare nella possibilità”. Newsletter de La Civiltà Cattolica @civcatt. Da #Battiato… - repubblica : Roma, Forza Nuova tenta il blitz contro le norme anti coronavirus: militanti bloccati e identificati - scmskl : RT @AncoraFischia: La nuova centralità della #workingclass in tempi di coronavirus - minguzzi : RT @romaverde_eu: Un'idea nuova di case e sanità per fronteggiare le pandemie -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nuova Coronavirus, mai così pochi nuovi casi. Consolidato lo stop dei contagi al Sud la Repubblica Emergenza Coronavirus, l’opposizione: “Apriamo conto corrente con risorse residue dei buoni spesa”

“Crediamo che sia urgente adottare nuove misure di sostegno, seguendo l’esempio di altri Comuni vicini ... delle mascherine – termina Pii – sia nella comunicazione giornaliera sull’evoluzione ...

Ancora 433 vittime per coronavirus mentre i nuovi positivi sono 486. Calano i pazienti in terapia intensiva

Nuovo bollettino della Protezione Civile sull’emergenza coronavirus in Italia. Calano ancora i pazienti in terapia intensiva, ad oggi ne sono 2635 persone, 98 meno di ieri. Sono ancora ricoverate con ...

“Crediamo che sia urgente adottare nuove misure di sostegno, seguendo l’esempio di altri Comuni vicini ... delle mascherine – termina Pii – sia nella comunicazione giornaliera sull’evoluzione ...Nuovo bollettino della Protezione Civile sull’emergenza coronavirus in Italia. Calano ancora i pazienti in terapia intensiva, ad oggi ne sono 2635 persone, 98 meno di ieri. Sono ancora ricoverate con ...