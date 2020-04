Coronavirus, negli USA oltre 39 mila morti e 735 mila casi ma si eseguono 150 mila test al giorno: “A New York iniziata la fase discendente” (Di domenica 19 aprile 2020) negli USA i decessi per Coronavirus hanno superato quota 39 mila, mentre i casi positivi sono oltre 735.000, secondo il della Johns Hopkins University, ma il vice presidente, Mike Pence, ha annunciato che nel Paese sono condotti quotidianamente 150mila test del nuovo Coronavirus. Ha anche aggiunto che ai governatori, e non al governo federale, sarebbe da imputare il fatto che il numero non sia maggiore. Parlando a Nbc, Pence ha affermato che, “se gli Stati nel Paese attiveranno tutti i laboratori disponibili, potremmo più che raddoppiare quel numero da un giorno all’altro”. La nazione, per Pence, “oggi ha test sufficienti” perché gli Stati possano riaprire le proprie economie come prevedono le fasi iniziali delle linee guida emesse dalla Casa Bianca. I governatori di entrambi i partiti hanno dichiarato che, sebbene i laboratori possano ... Leggi su meteoweb.eu LIVE Coronavirus - notizie in DIRETTA. Negli Stati Uniti 741230 contagi e 39103 decessi

