Coronavirus, muore 86enne di Santa Maria: è il sesto decesso (Di domenica 19 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSanta Maria Capua Vetere (Ce) – Non ce l’ha fatta la donna di 86 anni originaria di Santa Maria Capua Vetere che era ricoverata all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta da una settimana. L’anziana era stata trasferita al nosocomio dopo essere risultata positiva al Coronavirus. Lo ha comunicato il sindaco della città dell’Anfiteatro, Antonio Mirra: “Tutta la comunità cittadina si unisce ai familiari in questo momento di dolore“. Ora sono 6 i decessi a Santa Maria Capua Vetere su 32 casi affetti da Covid-19. I guariti sono 17 mentre i positivi attualmente sono 9. L'articolo Coronavirus, muore 86enne di Santa Maria: è il sesto decesso proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 Coronavirus - oltre 107.000 i positivi in Italia. 43enne campano muore a Londra - chiude una delle terapie intensive del ‘Niguarda’ – DIRETTA

Coronavirus - ancora una vittima nel Sannio : muore 72enne ricoverato al San Pio

“Ecco come muore il Covid-19”. Coronavirus : gli esperti lo hanno finalmente capito (Di domenica 19 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCapua Vetere (Ce) – Non ce l’ha fatta la donna di 86 anni originaria diCapua Vetere che era ricoverata all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta da una settimana. L’anziana era stata trasferita al nosocomio dopo essere risultata positiva al. Lo ha comunicato il sindaco della città dell’Anfiteatro, Antonio Mirra: “Tutta la comunità cittadina si unisce ai familiari in questo momento di dolore“. Ora sono 6 i decessi aCapua Vetere su 32 casi affetti da Covid-19. I guariti sono 17 mentre i positivi attualmente sono 9. L'articolodi: è ilproviene da Anteprima24.it.

Corriere : Steven muore a 31 anni. Ricoverato per Covid da un mese, era stato trasferito da Bergamo a Lipsia - repubblica : Coronavirus in Lombardia, muore a 32 anni: era incinta del secondo figlio - RaiNews : 'Dare i nomi alla gente che muore e raccontare le loro storie è un'opera di carità molto grande per la quale vi rin… - FranzGardella : #Coronavirus, la negazione dell’addio - seneca4949 : RT @andreasso1951: Di Maio: 'Falso dibattito sul Mes. Il momento è difficile, ma ci rialzeremo' - Mondo - ANSA - Datevi da fare, fatevi ris… -