Coronavirus Lombardia | i dati di domenica 19 aprile | 66 236 contagiati e 12 213 decessi

NicolaMorra63 : Sono 107.771 i malati di #coronavirus in Italia, con un incremento di 809 sul giorno prima, quando l’aumento era st… - fanpage : Doveva essere il fiore all'occhiello della #Lombardia nella lotta al #coronavirus, ma ad oggi è praticamente semi v… - davidefaraone : Chi l’ha detto che non si può sapere in tempi rapidi se si ha il #coronavirus? Chi l'ha detto che mancano i tamponi… - tobefreeforever : RT @fanpage: La Regione Lombardia potrebbe essere commissariata #coronarvirusitalia #19aprile - ruiciccio : RT @Corriere: In Lombardia 855 nuovi positivi e decessi ancora in frenata: 12.213 (+163) -

Coronavirus Lombardia Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Coronavirus Lombardia