Coronavirus Lombardia bollettino 19 aprile 2020: Milano la provincia attualmente più colpita (Di domenica 19 aprile 2020) Continua il punto stampa dalla regione Lombardia con le ultime notizie su quella che è la situazione al 19 aprile 2020. bollettino giornaliero anche oggi per diffondere i nuovi dati sulla diffusione del Coronavirus in regione. Oggi diversi dati che fanno ben sperare: il numero sempre più basso di pazienti in terapia intensiva ma anche il numero delle persone morte nelle ultime 24 ore. +163 nuove vittime in 24 ore, a fronte delle +199 di ieri. In totale i decessi da Covid ora sono 12.213. Rispetto a ieri ci sono stati +855 nuovi casi di positività (ieri erano +1.246), per un totale di 66.236 (ieri era 65.381). I dati arrivano a fronte di 264.155 tamponi eseguiti (+8.824 nelle ultime 24 ore, ieri erano 255.331). Il numero dei pazienti in terapia intensiva ora è di 922 (-25 rispetto a ieri quando erano 947), i ricoverati sono 10.342 (+300 rispetto a ... Leggi su ultimenotizieflash Lombardia - 66.236 casi di coronavirus e 12.213 morti : “Calano i decessi ma aumentano i ricoveri”

Coronavirus in Lombardia : 163 decessi in 24 ore - i contagi crescono di 855 unità.

