Coronavirus, l'evento One World Together at Home chiuso da Andrea Bocelli - (Di domenica 19 aprile 2020) Francesca Galici One World Together at Home ha omaggiato l'Italia con le testimonianze dei medici e con la straordinaria esibizione di Andrea Bocelli, che insieme a Celine Dion, John Legend e Lady Gaga ha cantato The Prayer in italiano Con i concerti fermi in tutto il mondo, i cantanti stanno trovando strade diverse per continuare a intrattenere e stare vicini ai loro sostenitori. Lo abbiamo visto nelle scorse settimane in Italia, dove tantissimi artisti, dopo aver allietato tanti pomeriggi sui social, si sono riuniti per dar vita a #musicacheunisce. Un evento simile, ma con nomi di caratura internazionale, ha visto come promotrice Lady Gaga, che ha invitato tantissimi cantanti e performer a un evento straordinario che è stato trasmesso in streaming in tutto il mondo. One World Together at Home ha avuto un'eco straordinaria per la grandezza dei nomi che vi hanno ... Leggi su ilgiornale Coronavirus - “One World : Together At Home” : decine di star per l’evento in onore degli eroi della salute

