Coronavirus, leggero aumento dei positivi in Campania: effettuati oltre 50mila tamponi (Di domenica 19 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Unità di Crisi della Regione Campania comunica che sono pervenuti i seguenti dati: – Ospedale Cotugno di Napoli: sono stati esaminati 907 tamponi di cui 16 risultati positivi; – Ospedale Ruggi di Salerno: sono stati esaminati 321 tamponi di cui 13 positivi; – Ospedale Sant’Anna di Caserta: sono stati esaminati 43 tamponi, nessuno dei quali positivo; – Asl di Caserta presidi di Aversa–Marcianise: sono stati esaminati 91 tamponi di cui 3 positivi; – Ospedale Moscati di Avellino: sono stati esaminati 55 tamponi di cui nessuno positivo; – Ospedale San Paolo di Napoli: sono stati esaminati 117 tamponi di cui 2 positivi; – Azienda Universitaria Federico II: sono stati esaminati 23 tamponi di cui nessuno positivo; – Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno: sono stati ... Leggi su anteprima24 Coronavirus - ultime notizie – In Italia calano i nuovi positivi - stabili i decessi. Leggero aumento dei contagi in Lombardia. Coronabond - no del Parlamento UE

Coronavirus - leggero miglioramento generale. Ancora meno terapie intensive e morti scesi a 431

ROMA - Prosegue la frenata del contagio e della gravità dei malati per l'epidemia di coronavirus in Italia. I dati del nuovo bollettino della Protezione Civile riportano un calo delle persone ricovera ...

Coronavirus, i positivi sono 108.257.

Dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, 178.972 persone hanno contratto il virus Sars-CoV-2 . Attualmente i soggetti positivi dei quali si ha certezza sono 108.257. I dati sono stati forniti dalla P ...

