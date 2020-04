Coronavirus Lazio, buone notizie: meno contagi, trend per la prima volta sotto al 2% (Di domenica 19 aprile 2020) Sono 87 i nuovi casi di Coronavirus che si sono registrati nelle ultime 24 ore nel Lazio. “Oggi registriamo un dato di 87 casi di positività. E’ il dato più basso da un mese ed è la prima volta che scendiamo sotto i 100 nuovi casi giornalieri dal 19 marzo scorso e un trend per la prima volta sotto il 2%. Adesso bisogna stabilizzare la discesa e mantenere alta l’attenzione sulle case di riposo e le RSA” – ha dichiarato Alessio D’Amato dopo la consueta video-conferenza con i direttori generali delle Asl, Aziende Ospedaliere, Policlinici Universitari e Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. Leggi anche: Giro di vite sulle RSA nel Lazio: stop agli operatori ‘itineranti’ “Si amplia la forbice tra coloro che escono dalla sorveglianza domiciliare (19.576) e coloro che sono entrati in sorveglianza (11.453) ... Leggi su ilcorrieredellacitta Coronavirus - Fontana : “Nel Lazio delibera simile alla nostra sulle Rsa - ma nessuna contestazione”. Replica : “Tutto falso - sono atti diversi”

