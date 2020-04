Coronavirus, l’Austria è ripartita: ospedali verso la normalità, domani riprendono gli allenamenti sportivi, “è il successo della popolazione” (Di domenica 19 aprile 2020) In Austria rispetto a ieri ci sono solo 57 nuove positività al Coronavirus per un totale di 14.689 casi. Attualmente le persone infette sono 3.796, 635 in meno rispetto a ieri. Cala la pressione sugli ospedali con 817 ricoverati, 38 in meno rispetto a ieri e con 204 pazienti in terapia intensiva. I decessi in territorio austriaco sono complessivamente 459, nove in piu’ da ieri. I pazienti guariti sono 10.501. “Il buon sviluppo del Coronavirus e’ un successo comune di tutta la popolazione che ringraziamo moltissimo”. E’ il contenuto di un messaggio congiunto alla Nazione del cancelliere austriaco Sebastian Kurz (OeVP) e del suo vice Werner Kogler (Verdi). “L’obiettivo, pero’, lungi da essere raggiunto – hanno affermato Kurz e Kogler -. Avremo successo solo se manterremo il distanziamento tra persone e ridurremo i nostri ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - l’Austria riparte : oggi inizia la fase 2 - riaprono i negozi. “Un primo passo verso il ritorno alla normalità”

