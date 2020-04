you_trend : ?? #Coronavirus, aggiornamento ore 18 • Attualmente positivi: 107.771 • Deceduti: 23.227 (+482, +2,1%) • Dimessi/Gu… - you_trend : ?? #Coronavirus, aggiornamento ore 18 • Attualmente positivi: 106.962 • Deceduti: 22.745 (+575, +2,6%) • Dimessi/Gu… - DPCgov : #Coronavirus Aggiornamento dei dati sanitari #18aprile ?? Totale positivi: 107.771 ?? Dimessi e guariti: 44.927 ??… - Notiziedi_it : Coronavirus, la terapia intensiva è finalmente vuota: la gioia di medici e infermieri - Antonelladegan3 : RT @GIMBE: ??#coronavirus: aggiornamento 18 aprile - 175.925 casi - 71% in isolamento domiciliare + 'Dimessi/Guariti' - 27.740 pazienti ric… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus terapia

Adnkronos

Una lotta contro il tempo che sta dando i primi importanti risultati. Malgrado non ci sia ancora una terapia specifica. I medici del Santa Maria stanno calibrando giorno dopo giorno le terapie per i ...Lo scrive il Comitato tecnico scientifico per l'emergenza Coronavirus in Sicilia nel parere che ha trasmesso al presidente della ... Agostino Massimo Geraci (medicina e chirurgia d'urgenza), Antonello ...