Coronavirus | la Serie C e la crisi all’orizzonte Serena | “Sponsor fuggiranno | lo Stato

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 19 aprile 2020) C’è un campionato in Italia che dal 2017 è tornato a chiamarsiC, composto da 60 squadre divise in tre gironi. A dividerlo dalla A ci sono molte più differenze dei due gradi di separazione. L’emergenza dovuta alsta aggravando una situazione che era già critica prima. Micheleda calciatore ha giocato in squadre come Juventus, Inter, Sampdoria, Fiorentina, Parma, Atletico Madrid, esordendo anche in Nazionale maggiore. Da allenatore ha invece frequentato soprattutto la B e la C. “La C è una realtà completamente diversa dalla A – spiega– per esempio il ritiro in una sorta di clausura per i calciatori, di cui si è parlato in questi giorni, sarebbe molto complicato in Lega Pro a livello di strutture e insostenibile come costi. Per il futuro vedo uno scenario nero, la...