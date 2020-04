Coronavirus, la Serie A prepara la ripartenza. Test continui, docce in camera e allenatori con la mascherina: il piano consegnato al governo (Di domenica 19 aprile 2020) Il calcio ripartirà. Blindatissimo, in uno scenario quasi surreale tra Test continui e compartimenti stagni, ma ripartirà. La Commissione medico scientifica della Figc ha infatti licenziato e inviato ai ministeri di Sport e Salute il documento che contiene le indicazioni da seguire per la ripartenza della Serie A. Un piano in 47 pagine che arriva mentre i presidenti dei club ancora litigano perché alcuni di lorodi tornare a giocare proprio non vorrebbero saperne. Su tutti il patron del Brescia Massimo Cellino, a sua volta positivo al Covid-19, per fortuna con sintomi lievi: “Per noi il campionato è finito”, ha dichiarato. Pochi in verità sulla sua stessa linea: in A solo il presidente del Torino Urbano Cairo che però nelle ultime ore ha ammorbidito la sua posizione virando su un sì condizionato a misure di sicurezza molto ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - la Serie C e la crisi all’orizzonte. Serena : “Sponsor fuggiranno - lo Stato aiuti. Qui c’è chi guadagna 1500 euro al mese”

Coronavirus Serie C/ Verso lo stop definitivo al campionato : annullata la Berretti

Notizie del giorno – Coronavirus - sesso orale in strada. Le confessioni di Totti - Serie C verso stop definitivo (Di domenica 19 aprile 2020) Il calcio ripartirà. Blindatissimo, in uno scenario quasi surreale trae compartimenti stagni, ma ripartirà. La Commissione medico scientifica della Figc ha infatti licenziato e inviato ai ministeri di Sport e Salute il documento che contiene le indicazioni da seguire per ladellaA. Un piano in 47 pagine che arriva mentre i presidenti dei club ancora litigano perché alcuni di lorodi tornare a giocare proprio non vorrebbero saperne. Su tutti il patron del Brescia Massimo Cellino, a sua volta positivo al Covid-19, per fortuna con sintomi lievi: “Per noi il campionato è finito”, ha dichiarato. Pochi in verità sulla sua stessa linea: in A solo il presidente del Torino Urbano Cairo che però nelle ultime ore ha ammorbidito la sua posizione virando su un sì condizionato a misure di sicurezza molto ...

fattoquotidiano : Coronavirus, la Serie C e la crisi all’orizzonte. Serena: “Sponsor fuggiranno, lo Stato aiuti. Qui c’è chi guadagna… - repubblica : Juventus, problema per Ronaldo: focolaio di coronavirus vicino Madeira [aggiornamento delle 15:33] - Gazzetta_it : #Terim: '#Demiral può essere il numero 1! Io e il virus? Quanta paura...' - Beppesardinia : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, la Serie A prepara la ripartenza. Test continui, docce in camera e allenatori con la mascherina: il piano… - Gazzetta_it : Ferrara e i Cannavaro, che asta per Napoli: c’è la maglia di Diego che il Papu non molla! #JeSoVicinoaTe… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Serie Coronavirus, Serie A: il Milan annuncia la sua posizione Virgilio Sport Coronavirus, le regole per un calciatore positivo

Protocollo FIGC, se un calciatore fosse positivo al Coronavirus? Ecco le regole che dovranno essere seguite dai club di Serie A Le condizioni per riprendere il campionato di Serie A sono indicate ...

Massimo Cellino positivo al Coronavirus: “Ce l’ho in atto. Come facciamo a giocare così?”

Non cambia la sua posizione sulla ripresa del campionato: “Come facciamo a giocare così?”. Serie A Calcio Notizie 18 aprile 2020 23:44 di Redazione Sport Massimo Cellino, presidente del Brescia, ha il ...

Protocollo FIGC, se un calciatore fosse positivo al Coronavirus? Ecco le regole che dovranno essere seguite dai club di Serie A Le condizioni per riprendere il campionato di Serie A sono indicate ...Non cambia la sua posizione sulla ripresa del campionato: “Come facciamo a giocare così?”. Serie A Calcio Notizie 18 aprile 2020 23:44 di Redazione Sport Massimo Cellino, presidente del Brescia, ha il ...