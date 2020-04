Coronavirus | la scoperta degli esperti | “Ecco come muore il Covid-19”

(Di domenica 19 aprile 2020) Uno studio francese ha in parte smorzato la speranza che con l’arrivo dell’estate, e di conseguenza del caldo, ilvenga ucciso.riportato da il Corriere, i ricercatori dell’Università Aix-Marseille, guidati da Remi Charrel, professore di Emergenza delle patologie virali, hanno infatti sperimentato che il-19 non riesce a sopravvivere solo dopo.. un’esposizione di 15 minuti a temperature superiori ai 90 gradi, praticamente lo si deve portare al punto di ebollizione. Con temperature minori sembrerebbe di sì. Un po’ improbabile. C’è da dire che la ricerca deve ancora essere sottoposta a validazione scientifica. L’obiettivo iniziale dello studio francese era quello di capireil Sars-Cov-2 sia in grado di vivere e addirittura riprodursi anche dopo ...

katsuyatakasu : ??????? Coronavirus: speranze dalla scoperta di Sandro Giannini – Buongiorno News - SkyTG24 : Coronavirus Canada, scoperta casa di riposo con anziani abbandonati - Teopuccio66 : Questa sì che sarebbe una scoperta sensazionale e un'ottima notizia per tutti noi. #coronavirus #COVID?19… - marisavillani : RT @SkyTG24: Coronavirus Canada, scoperta casa di riposo con anziani abbandonati - codeghino10 : RT @SkyTG24: Coronavirus Canada, scoperta casa di riposo con anziani abbandonati -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus scoperta

A FIUGGI (FR) DOPO CONTROLLI A TAPPETO SCOPERTE DUE CASE DI RIPOSO ABUSIVE, ASL HA CHIESTO A SINDACO ORDINANZA DI IMMEDIATA CHIUSURA Si è appena conclusa alla presenza dell’assessore alla Sanità e ...Oggi scopriamo che non è ammesso il dissenso ... Non si può per esempio dire che la mortalità nella Provincia di Pesaro per coronavirus sul totale dei positivi è del 18%, non ci si può lamentare ...