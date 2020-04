Coronavirus: La Pietra (Fdi), ‘per agricoltura voucher non sanatorie generalizzate’ (Di domenica 19 aprile 2020) Roma, 19 apr. (Adnkronos) – “E’ innegabile che ci sia un problema sulla manodopera legato alla raccolta in agricoltura, ma l’approccio del governo e del ministro Bellanova è sbagliato e fondamentalmente inefficace, perché la mancanza di manodopera non si risolve con sanatorie generalizzate. Le soluzioni ci sono e sono ben chiare. Occorre agire in due direzioni: nell’immediato assicurare la manodopera sufficiente alle imminenti raccolte; in nel lungo periodo su una visione strutturale. Perciò, si devono reintrodurre i voucher per permettere a cassa integrati, studenti, disoccupati una integrazione del proprio reddito”. Lo propone Patrizio La Pietra, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione agricoltura del Senato. L'articolo Coronavirus: La Pietra (Fdi), ‘per agricoltura voucher non sanatorie ... Leggi su calcioweb.eu Coronavirus - tampone negativo a Pietramelara : il sindaco esulta

Coronavirus - parla Massimo Cacciari : “Sarà la pietra tombale dell’Ue”

Coronavirus : bambina di un anno positiva a Massa. Ragazza di 10 anni a Pietrasanta (Di domenica 19 aprile 2020) Roma, 19 apr. (Adnkronos) – “E’ innegabile che ci sia un problema sulla manodopera legato alla raccolta in, ma l’approccio del governo e del ministro Bellanova è sbagliato e fondamentalmente inefficace, perché la mancanza di manodopera non si risolve congeneralizzate. Le soluzioni ci sono e sono ben chiare. Occorre agire in due direzioni: nell’immediato assicurare la manodopera sufficiente alle imminenti raccolte; in nel lungo periodo su una visione strutturale. Perciò, si devono reintrodurre iper permettere a cassa integrati, studenti, disoccupati una integrazione del proprio reddito”. Lo propone Patrizio La, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissionedel Senato. L'articolo: La(Fdi), ‘pernon...

palermo24h : Coronavirus: La Pietra, Fdi,, ‘per agricoltura voucher non sanatorie generalizzate’ - TV7Benevento : Coronavirus: La Pietra (Fdi), 'per agricoltura voucher non sanatorie generalizzate'... - actarus1070 : RT @RadioRadioWeb: Secondo il Dott. Di Bella, in attesa della 'pietra filosofale' che distrugga il virus, c'è qualcosa che si può fare per… - cny45tpa : RT @RadioRadioWeb: Secondo il Dott. Di Bella, in attesa della 'pietra filosofale' che distrugga il virus, c'è qualcosa che si può fare per… - GioChirilly : RT @RadioRadioWeb: Secondo il Dott. Di Bella, in attesa della 'pietra filosofale' che distrugga il virus, c'è qualcosa che si può fare per… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Pietra Coronavirus: La Pietra (Fdi), 'per agricoltura voucher non sanatorie generalizzate' Metro Casalpusterlengo, un monumento in memoria delle vittime del Covid

Casalpusterlengo (Lodi), 19 aprile 2020 - A Casalpusterlengo, ex zona rossa, potrebbe nascere un monumento comunitario per i compianti uccisi dal Covid-19. E’ l’ultima proposta dell’associazione ...

Vaccini contro il coronavirus: quali stanno sperimentando sull'uomo

L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha tuttavia specificato che ci vorranno almeno 18 mesi per averlo pronto. Creata la mappa 3D del coronavirus: è pietra miliare per lo sviluppo di un vaccino ...

Casalpusterlengo (Lodi), 19 aprile 2020 - A Casalpusterlengo, ex zona rossa, potrebbe nascere un monumento comunitario per i compianti uccisi dal Covid-19. E’ l’ultima proposta dell’associazione ...L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha tuttavia specificato che ci vorranno almeno 18 mesi per averlo pronto. Creata la mappa 3D del coronavirus: è pietra miliare per lo sviluppo di un vaccino ...