Coronavirus Italia: il bollettino aggiornato al 19 aprile (Di domenica 19 aprile 2020) È arrivato il nuovo bollettino diramato dalla Protezione Civile. Anche oggi senza conferenza stampa che, dato il calo progressivo dei dati, a partire da lunedì 20 aprile, si terranno solo due volte a settimana (il lunedì e il giovedì). Il bollettino aggiornato Secondo i dati riportati dalla Protezione Civile contano 3.047 nuovi casi di cui 486 effettivamente malati. Si contano poi 2.138 guariti per un totale di 47.055 unità. Oggi sono decedute 433 persone, per un totale di 23.660, in totale in Italia si contano, dall’inizio dell’epidemia si contano 178.972 casi totali. L'articolo Coronavirus Italia: il bollettino aggiornato al 19 aprile proviene da The Social Post. Leggi su thesocialpost Coronavirus Ciclismo/ Caos calendario : Giro d'Italia in contemporanea con la Vuelta?

Coronavirus in Italia - il bollettino della Protezione civile di oggi - domenica 19 aprile

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA. In Italia salgono a 178972 i contagi totali (Di domenica 19 aprile 2020) È arrivato il nuovodiramato dalla Protezione Civile. Anche oggi senza conferenza stampa che, dato il calo progressivo dei dati, a partire da lunedì 20, si terranno solo due volte a settimana (il lunedì e il giovedì). IlSecondo i dati riportati dalla Protezione Civile contano 3.047 nuovi casi di cui 486 effettivamente malati. Si contano poi 2.138 guariti per un totale di 47.055 unità. Oggi sono decedute 433 persone, per un totale di 23.660, in totale insi contano, dall’inizio dell’epidemia si contano 178.972 casi totali. L'articolo: ilal 19proviene da The Social Post.

NicolaMorra63 : Sono 107.771 i malati di #coronavirus in Italia, con un incremento di 809 sul giorno prima, quando l’aumento era st… - Avvenire_Nei : #Coronavirus Parla il commissario dell’Unione all’Economia @PaoloGentiloni evitare di uscire dalla crisi con vincit… - repubblica : Coronavirus in Italia, Conte: 'Riaperture al via il 4 maggio, piano nazionale omogeneo per tutte le regioni' [aggio… - markred17 : RT @FrancescoCuoghi: Sempre più complicato farsi un'idea sul virus. Giulio Tarro: 'Coronavirus non è Ebola, il vaccino non serve. Sanità in… - Si24it : #Coronavirus, in Italia 108.257 positivi: in calo le terapie intensive -