Coronavirus | istrice a passeggio per i viali deserti di Firenze | due pattuglie della

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 19 aprile 2020) Duedalla Polizia di Stato hanno avvistato e salvato unche stava passeggiando per le strade deserte di. Le volantiquestura lo hanno visto camminare in via Fratelli Rosselli, intorno a mezzanotte di venerdì 17 aprile. Così, per evitare incidenti, hanno deciso di “scortarlo”, seguendo l’animale verso il parco più vicino L'articoloper idi: duePolizia lo scortano fino al parco più vicino proviene da Il Fatto Quotidiano.