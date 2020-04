Coronavirus, Israele riparte: aperti negozi, bar, ristoranti e attività, tutti con la mascherina e mantenendo le distanze (Di domenica 19 aprile 2020) A Gerusalemme e Tel Aviv, nelle strade si sono viste di nuovo persone e auto. Bar e ristoranti hanno riaperto e anche alcuni negozi al dettaglio. Con 171 morti e poco piu’ di 13 mila contagiati, Israele ritiene di aver superato la fase peggiore della pandemia di nuovo Coronavirus e inizia oggi, giornata lavorativa nel Paese, un ritorno graduale alla normalita‘, dopo settimane di severe restrizioni che hanno persino raggiunto il coprifuoco durante le due festivita’ della Pasqua ebraica. Nella zona occidentale di Gerusalemme, hanno aperto fast food, gioiellieri, ottici, negozi di souvenir e si sono visti i commessi che pulivano e preparavano i locali per riaprire i locali chiusi il 15 marzo. In strada le persone indossavano praticamente tutte le mascherine, anche perche’ si rischia una multa di 200 shekel (circa 50 euro) nel caso in cui si circoli senza; e ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - 158mila morti nel mondo : Spagna verso la proroga del lockdown - allarme decessi nelle case di cura in Regno Unito. In Israele ripartono attività e negozi

Il primo morto di Coronavirus in Israele è un sopravvissuto all’Olocausto

Coronavirus - Israele lancia nuove cabine per i test in strada : zero contatto tra infermiere e paziente e alta efficienza [FOTO] (Di domenica 19 aprile 2020) A Gerusalemme e Tel Aviv, nelle strade si sono viste di nuovo persone e auto. Bar ehanno riaperto e anche alcunial dettaglio. Con 171 morti e poco piu’ di 13 mila contagiati,ritiene di aver superato la fase peggiore della pandemia di nuovoe inizia oggi, giornata lavorativa nel Paese, un ritorno graduale alla normalita‘, dopo settimane di severe restrizioni che hanno persino raggiunto il coprifuoco durante le due festivita’ della Pasqua ebraica. Nella zona occidentale di Gerusalemme, hanno aperto fast food, gioiellieri, ottici,di souvenir e si sono visti i commessi che pulivano e preparavano i locali per riaprire i locali chiusi il 15 marzo. In strada le persone indossavano praticamente tutte le mascherine, anche perche’ si rischia una multa di 200 shekel (circa 50 euro) nel caso in cui si circoli senza; e ...

IsraelinItaly : Ogni minuto è prezioso nella battaglia contro il #coronavirus! ?? Alcuni ricercatori israeliani ???? sono riusciti a t… - LaStampa : Coronavirus, in Israele è l’ora della “Fase 2” riaperture e meno restrizioni agli spostamenti - LaStampa : Allentamento graduale del lockdown fino al 3 maggio. Il Covid-19 ha portato la disoccupazione dal 4 al 25% nell’ult… - Ava_Naghila : RT @Maverick_1956: Anche questa è Israele il dottor Abed Zahalka, un medico arabo dell'ICU in un ospedale di Bnei Brak, in Israele, porta u… - fisco24_info : Coronavirus: Israele, 13.362 i positivi: 171 i morti. Gerusalemme la città più colpita con 2.579 contagi -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Israele Coronavirus: Israele, 13.362 i positivi - Ultima Ora Agenzia ANSA Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo

Ore 17.17 - Israele, niente partite per i prossimi 6 mesi Il vicedirettore generale del ministero ... «Sarà meglio non contare su sviluppi significativi nella situazione sanitaria», ha detto alla ...

In Europa oltre un milione di contagiati, superati i 100.000 morti

Seguono Spagna (20.639) e Francia (19.323). Con l'allentamento delle misure per il coronavirus sarà ora permessa la preghiera al Muro del pianto, ma solo per i residenti della Città vecchia di ...

Ore 17.17 - Israele, niente partite per i prossimi 6 mesi Il vicedirettore generale del ministero ... «Sarà meglio non contare su sviluppi significativi nella situazione sanitaria», ha detto alla ...Seguono Spagna (20.639) e Francia (19.323). Con l'allentamento delle misure per il coronavirus sarà ora permessa la preghiera al Muro del pianto, ma solo per i residenti della Città vecchia di ...