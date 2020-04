Coronavirus, in Svezia monta la rabbia per la strage di anziani: nelle case di riposo un terzo dei morti del Paese (Di domenica 19 aprile 2020) La Svezia ha deciso di non imporre alcun tipo di lockdown per combattere la pandemia di Coronavirus, affidandosi al senso di responsabilità dei cittadini per rispettare le raccomandazioni della Sanita’. Ma adesso monta la rabbia per l’elevato numero di morti che il Coronavirus sta facendo tra la popolazione anziana, a cominciare dai residenti delle case di riposo. Circa un terzo delle 1.511 vittime finora registrate in Svezia, ovvero piu’ di 500, vivevano in case di riposo, un fenomeno che adesso preoccupa l’Agenzia per la salute pubblica svedese. Magnus Bondesson ha cominciato a preoccuparsi poco dopo il tre aprile, giorno in cui sono state vietate le visite alla casa di riposo dove vive sua madre 69enne, nella citta’ di Uppsala. L’istituto ha “introdotto le chiamate via Skype ed e’ stato allora che ho visto due dipendenti ... Leggi su meteoweb.eu Emergenza coronavirus : la principessa Sofia di Svezia volontaria all’ospedale di Stoccolma

