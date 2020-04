Coronavirus, in Spagna e Olanda rallentano i decessi. Negli Usa oltre 730mila contagi. Tamponi ai dipendenti nelle Rsa in Repubblica Ceca (Di domenica 19 aprile 2020) L’Olanda e la Spagna registrano un rallentamento nel numero delle vittime per Coronavirus, la Germania conta 4.289 decessi e 140mila contagi, mentre Negli Stati Uniti sono 1.891 i morti nelle ultime 24 ore, per un totale di 38.664 persone che hanno perso la vita a causa di Covid-19. Nel Paese si contano inoltre 732.197 contagi confermati: è il maggior numero di casi di virus e morti di qualsiasi Paese del mondo. In Europa le vittime sono ormai oltre 100mila, i due terzi delle 157.539 vittime in tutto il mondo. Drammatiche le situazioni nelle case di riposo di tutto il mondo: in Svezia un terzo dei morti sono anziani ospiti, e a Montreal ci sono state 31 vittime in una struttura che era stata abbandonata dallo staff. Trump intanto continua ad attaccare la Cina che dovrà pagare le conseguenze dell’epidemia nel caso in cui sia “intenzionalmente” ... Leggi su ilfattoquotidiano Classifica contagi coronavirus nel mondo : contagi - morti e guarigioni. Italia terza alle spalle di USA e Spagna

