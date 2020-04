Coronavirus in Italia, il bollettino della Protezione civile di oggi, domenica 19 aprile (Di domenica 19 aprile 2020) Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 19 aprile: morti, contagi, guariti Dopo la decisione di rimodulare le conferenze stampa, che d’ora in avanti si terranno solamente due volte a settimana, sono stati diffusi sul sito internet della Protezione civile i nuovi dati relativi all’emergenza Coronavirus in Italia contenuti nell’ultimo bollettino. Questi i numeri del bollettino di oggi, domenica 19 aprile. È di 108.257 (+486) persone attualmente positive, 23.660 decessi (+433) e 47.055 guariti (+2.128), per un totale di 178.972 casi (+3.047), il bilancio aggiornato dell’epidemia di Coronavirus in Italia emerso nell’ultimo bollettino della Protezione civile. Delle 108.257 persone attualmente positive, 25.033 (+26) sono ricoverate con sintomi, 2.635 (-98) si trovano in terapia intensiva, mentre 80.589 (+558) sono in isolamento ... Leggi su tpi Coronavirus Ciclismo/ Caos calendario : Giro d'Italia in contemporanea con la Vuelta?

In Italia salgono a 178972 i contagi totali

