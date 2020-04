Coronavirus in Italia e nel mondo | le ultime notizie in diretta LIVE

Leggi su tg24.sky

(Di domenica 19 aprile 2020) Il piano di Conte: verso la riapertura dal 4 maggio, con una forte dose di smart working e un primo parziale allentamento del lockdown. Più libertà in arrivo per l'esercizio fisico all'aperto e i giochi dei bambini. Gli anziani dovranno restare in casa ancora a lungo