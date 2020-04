Coronavirus in Italia e nel mondo, le ultime notizie in diretta (Di lunedì 20 aprile 2020) Confermato il trend in calo di nuovi contagi, decessi e ricoveri in terapia intensiva. "Si può ragionare su una regionalizzazione delle aperture", dice il ministro Patuanelli. Il governatore della Lombardia Fontana parla di rischio di "un'Italia zoppa" Leggi su tg24.sky Coronavirus - le ultime notizie dall'Italia e dal mondo

Coronavirus - in Italia 156.363 contagiati totali : 19.899 deceduti e 34.211 guariti. FOTO

Coronavirus - la situazione in Italia : grafici e mappe (Di lunedì 20 aprile 2020) Confermato il trend in calo di nuovi contagi, decessi e ricoveri in terapia intensiva. "Si può ragionare su una regionalizzazione delle aperture", dice il ministro Patuanelli. Il governatore della Lombardia Fontana parla di rischio di "un'zoppa"

NicolaMorra63 : Sono 107.771 i malati di #coronavirus in Italia, con un incremento di 809 sul giorno prima, quando l’aumento era st… - Avvenire_Nei : #Coronavirus Parla il commissario dell’Unione all’Economia @PaoloGentiloni evitare di uscire dalla crisi con vincit… - repubblica : Coronavirus in Italia, Conte: 'Riaperture al via il 4 maggio, piano nazionale omogeneo per tutte le regioni' [aggio… - mauricorradini : RT @wireditalia: La piattaforma di streaming ha destinato 15 milioni di dollari per supportare tutta l’industria audiovisiva, in Italia e n… - arual812 : RT @NicolaRaiano: Situazione #coronavirus in Italia: ??108.257 attualmente positivi (+486) ??23.660 morti (+433) ??47.055 guariti (+2.128)… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Italia Coronavirus, in Italia 433 vittime (+1,9%) e 3.047 nuovi casi positivi (+1,7%) Il Sole 24 ORE Christian De Sica/ Mara Venier gaffe: “ma che connessione hai? E’ un disastro!”

De Sica poi, senza girarci intorno, precisa riguardo l’emergenza Coronavirus: “non si capisce una mazza ... Di lui ricordiamo anche lo splendido rapporto con un’altra leggenda del cinema italiano e ...

''DELITTO NON FARE COVID-HOSPITAL PESCARA'' DIFESA DI MARSILIO: CI SARA' COMPENSAZIONE

L’AQUILA - “Perdere questa occasione sarebbe stato un delitto”. Così il governatore, Marco Marsilio, di Fratelli d’Italia, difende la scelta di realizzare un ospedale a Pescara tutto dedicato al ...

De Sica poi, senza girarci intorno, precisa riguardo l’emergenza Coronavirus: “non si capisce una mazza ... Di lui ricordiamo anche lo splendido rapporto con un’altra leggenda del cinema italiano e ...L’AQUILA - “Perdere questa occasione sarebbe stato un delitto”. Così il governatore, Marco Marsilio, di Fratelli d’Italia, difende la scelta di realizzare un ospedale a Pescara tutto dedicato al ...