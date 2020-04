Coronavirus in Italia, bollettino ufficiale del 19 aprile 2020, 178.972 casi (Di domenica 19 aprile 2020) La Protezione Civile ha aggiornato i dati relativi alla diffusione del Coronavirus in Italia. Alla data del 19 aprile 2020 sono, in tutto, 178.972 le persone che sono entrate in contatto con il virus. L’incremento, rispetto al bollettino rilasciato ieri sera, è leggermente più basso rispetto a ieri. Sono, infatti, 3.047 i nuovi casi (ieri erano 3.491). Continua a diminuire la pressione sulle strutture sanitarie del nostro Paese. Sono quasi 100 i ricoveri in meno in terapia intensiva e sono diminuiti anche i decessi. Rispetto al bollettino di ieri sono circa una cinquantina i casi in meno con un totale, ad oggi, di 433 morti. Diamo uno sguardo più particolareggiato alla situazione odierna considerando anche le Regioni più e meno colpite dal contagio. Coronavirus in Italia, continua la diminuzione In base a quanto comunicato dalla Protezione Civile, le ... Leggi su kontrokultura Coronavirus - riapertura : Fontana (Lombardia) non vuole Italia zoppa. Ed è scontro sulle Rsa

Coronavirus in Italia - la mappa dei contagi regione per regione

Frena l'incremento dei casi di Coronavirus in Italia - in calo i morti e le terapie intensive (Di domenica 19 aprile 2020) La Protezione Civile ha aggiornato i dati relativi alla diffusione delin. Alla data del 19sono, in tutto, 178.972 le persone che sono entrate in contatto con il virus. L’incremento, rispetto alrilasciato ieri sera, è leggermente più basso rispetto a ieri. Sono, infatti, 3.047 i nuovi(ieri erano 3.491). Continua a diminuire la pressione sulle strutture sanitarie del nostro Paese. Sono quasi 100 i ricoveri in meno in terapia intensiva e sono diminuiti anche i decessi. Rispetto aldi ieri sono circa una cinquantina iin meno con un totale, ad oggi, di 433 morti. Diamo uno sguardo più particolareggiato alla situazione odierna considerando anche le Regioni più e meno colpite dal contagio.in, continua la diminuzione In base a quanto comunicato dalla Protezione Civile, le ...

NicolaMorra63 : Sono 107.771 i malati di #coronavirus in Italia, con un incremento di 809 sul giorno prima, quando l’aumento era st… - Avvenire_Nei : #Coronavirus Parla il commissario dell’Unione all’Economia @PaoloGentiloni evitare di uscire dalla crisi con vincit… - repubblica : Coronavirus in Italia, Conte: 'Riaperture al via il 4 maggio, piano nazionale omogeneo per tutte le regioni' [aggio… - ailenolc13 : RT @repubblica: Coronavirus in Italia, Conte: 'Riaperture al via il 4 maggio'. Ricciardi (Oms): 'Troppo presto per fase 2' [aggiornamento d… - mariocan4 : RT @ultimenotizie: Sono «soltanto» 12 le persone morte in Italia dopo esse stati colpiti dal #coronavirus che non presentavano patologie pr… -