Coronavirus in Italia, aggiornamenti dalle Regioni: continua a rallentare la progressione dei contagi, DATI e bollettini (Di domenica 19 aprile 2020) Di seguito gli ultimi aggiornamenti sui casi di Coronavirus in Italia: le informazioni Regione per Regione, da Nord a Sud, inserite a seguito di pubblicazione ufficiale oggi 19 aprile 2020. Nelle ultime 24 ore i casi di positività nelle Marche sono scesi ancora sotto i 50 (48) ma su un campione di 1.086 test: ora il totale dei positivi dall’inizio dell’emergenza è di 5.769 su 27.099 tamponi analizzati. continua dunque a rallentare la progressione dei contagi nella regione: la curva grafica, seppure ancora in aumento, è sempre meno inclinata mentre le ‘colonnine’ dei casi giornalieri mostra un andamento visibilmente in diminuzione. Dallo scorso 15 aprile nelle Marche sono stati analizzati costantemente oltre mille tamponi al giorno con un numero di positivi sempre inferiore a 90: 79 su 1.107 il 15 aprile, 86 su 1.012 (16/4) e 53 su 1.283 ... Leggi su meteoweb.eu Fase 2 del Coronavirus - come saranno le vacanze degli italiani

Lapidario Vittorio Feltri sul coronavirus: "Siamo combattuti tra due fuochi, morire di virus o morire di fame, io non sapere cosa scegliere". In collegamento con Barbara Palombelli a Stasera Italia

