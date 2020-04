Coronavirus, in Italia 108.257 positivi, 23.660 morti e 47.055 guariti (Di domenica 19 aprile 2020) ROMA (ITALPRESS) – Complessivamente 178.972 persone in Italia sono risultate positive al Coronavirus finora, 3.047 in piu’ rispetto al consuntivo di ieri. Attualmente sono 108.257 le persone positive, con un incremento di 486 rispetto a ieri quando l’aumento era stato di 809 unita’. Lo ha reso noto la Protezione Civile.Sono 47.055 le persone guarite, con un aumento di 2.128 unita’ rispetto a ieri. I deceduti sono 23.660, 433 in piu’ rispetto al dato complessivo alla data di ieri, ma questo numero potra’ essere confermato solo dopo che l’Istituto Superiore di Sanita’ avra’ stabilito la causa effettiva del decesso.I ricoverati con sintomi sono ora 25.033 (+26 rispetto a ieri), quelli in terapia intensiva 2.812 (-98 rispetto a ieri). In isolamento domiciliare 80.589 persone (+558). Finora sono stati eseguiti 1.356.541 tamponi ... Leggi su ilcorrieredellacitta Emergenza Coronavirus - Conte : «MES ha cattiva fama in Italia»

Coronavirus - Conte bacchetta l'Ue : "Italia lasciata sola - Mes ha una brutta fama"

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Italia Coronavirus, in Italia 433 vittime (+1,9%) e 3.047 nuovi casi positivi (+1,7%) Il Sole 24 ORE Covid-19, Ft: «Italia in pericolo più di quanto ammetta l'Eurozona, Paesi del Nord non valutano rischi»

Coronavirus, interessante analisi sulle prospettive di Ue e Italia sulle colonnne del Financial Times. Partendo dall'assunto che il Paese non rischia al momento una crisi di liquidità, perché la Bce ...

Coronavirus, Def: crollo del Pil dell’8%, altri 40 miliardi di deficit. In arrivo bonus per i figli

Cosa farà S&P? Ci potrebbe essere una sorta di “clemenza”, considerando che l’Italia non è sola nell’attraversamento del girone dantesco che è il coronavirus. Ma gli analisti guarderanno con molta ...

